Минобороны показало работу военных связистов в зоне спецоперации
Минобороны показало работу военных связистов ЦВО в зоне спецоперации
Москва,
27 ноября 2022, 13:11 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры работы военных связистов Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Ролик опубликован 27 ноября на сайте ведомства.
СВО
Иван Шилов © ИА REGNUM
В кадре — аппаратная связи общевойсковой армии ЦВО и начальник аппаратной с позывным «Звездочка». Во время развёртывания средств связи в составе расчета военнослужащая попала под миномётный обстрел, но продолжила выполнять боевую задачу — обеспечивать передачу информации между командованием и подчинёнными.
В боевых действиях «Звёздочка» участвует с начала спецоперации в составе экипажа аппаратной связи П-260. За мужество и отвагу при выполнении боевых задач награждена медалью Жукова.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.