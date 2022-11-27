Минобороны показало работу военных связистов ЦВО в зоне спецоперации

Москва, , 13:11 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры работы военных связистов Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Ролик опубликован 27 ноября на сайте ведомства.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

В кадре — аппаратная связи общевойсковой армии ЦВО и начальник аппаратной с позывным «Звездочка». Во время развёртывания средств связи в составе расчета военнослужащая попала под миномётный обстрел, но продолжила выполнять боевую задачу — обеспечивать передачу информации между командованием и подчинёнными.

В боевых действиях «Звёздочка» участвует с начала спецоперации в составе экипажа аппаратной связи П-260. За мужество и отвагу при выполнении боевых задач награждена медалью Жукова.

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