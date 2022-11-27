Рим, 27 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте 27 ноября заявил, что глубоко обеспокоен «отсутствием стола переговоров» в киевском конфликте, сообщает туринская газета La Stampa.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Джузеппе Конте

«Дело в том, что стола переговоров не существует. И это, похоже, никого не беспокоит. Тогда как я глубоко обеспокоен», — заявил политик, добавив, что считает «слабой и противоречивой» идею о том, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя вести переговоры.

«Если бы мы рассуждали таким образом, то в истории человечества были бы только войны и никогда не было мира. И я содрогаюсь при мысли о том, что Вторая мировая война, самый жестокий конфликт нашего времени, закончилась не за столом переговоров, а двумя атомными бомбами», — подчеркнул политик.

Напомним, что Конте неоднократно выступал против поставок оружия киевскому режиму, подчеркивая, что они ведут к эскалации конфликта.

Отметим, что все евродепутаты от «Движения 5 звезд», которое возглавляет Конте, воздержались во время голосования 23 ноября в Европарламенте по резолюции о признании России «государством — спонсором терроризма» из-за военной операции. При этом сам Конте указал, что данная резолюция «не помогает восстановить диалог» между заинтересованными сторонами.