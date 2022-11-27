Киев, , 12:54 — REGNUM Две трети стран НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам вооружений на территорию бывшей УССР, объявила 27 ноября газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, запасы вооружений 20 из 30 стран НАТО «почти на нуле», однако остальные 10 членов альянса сохранили возможность продолжать военные поставки. В число таких стран вошли Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Согласно данным, особенно тяжелое положение с запасами вооружений у Польши и прибалтийских стран. В общей сложности страны-члены НАТО передали киевскому режиму оружие на $40 млрд, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории бывшей УССР в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву.