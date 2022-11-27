Донецк, 27 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Кировский и Петровский районы в западной части Донецка обстреляли киевские боевики. Об этом сообщает 27 ноября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM Памятник Ленину в Донецке

Артиллерийский обстрел Кировского и Петровского районов зафиксирован в 12:13. С позиций ВСУ в Красногоровке выпущены шесть снарядов калибра 155 мм.

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