В Киеве возобновились отключения света
В Киеве из-за нагрузки на энергосистему начались отключения света
Киев, 27 ноября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. На территории Киева вновь введены отключения электроэнергии. Об этом сообщило киевское издание «Страна» со ссылкой на городскую военную администрацию.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Электроэнергия
По информации СМИ, причина отключения — большая нагрузка на энергосистему.
Известно, что свет в Киеве начали отключать с 10:30 утра (11:30 по мск).
Ранее мэр Киева Виталий Кличко в эфире подконтрольного режиму телеканалу сообщил о возможном введении плановых отключений электроснабжения.
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