Киев, 27 ноября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. На территории Киева вновь введены отключения электроэнергии. Об этом сообщило киевское издание «Страна» со ссылкой на городскую военную администрацию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По информации СМИ, причина отключения — большая нагрузка на энергосистему.

Известно, что свет в Киеве начали отключать с 10:30 утра (11:30 по мск).

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в эфире подконтрольного режиму телеканалу сообщил о возможном введении плановых отключений электроснабжения.

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