Тегеран, 27 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Законопроект о присоединении Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) большинством голосов одобрил меджлис (парламент) этой исламской республики. Об этом 27 ноября сообщает агентство Mehr.

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По информации агентства, за данный проект закона проголосовали 205 парламентариев, трое выступили против, еще четыре человека воздержались.

По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса Ирана Абольфазля Амуйи, которого цитирует агентство, «условием членства Ирана является одобрение всех документов, принятых организацией до настоящего момента».

«Если же ШОС в ближайшее время утвердит какой-либо новый документ, меджлис также будет должен рассмотреть и одобрить его», — приводит издание слова Амуйи.

Напомним, что 30 сентября президент Ирана Эбрахим Раиси подписал проект закона о присоединении страны к Шанхайской организации сотрудничества. После этого документ был направлен парламент Ирана. Процедура вступления Ирана в ШОС началась на саммите в Душанбе в сентябре 2021 года.