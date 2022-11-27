Киев, 27 ноября 2022, 12:40 — REGNUM Депутат Верховной рады Давид Арахамия 27 ноября призвал население обеспечить запасы еды, а также зарядить телефоны на случай новых повреждений объектов энергетики.
По его словам, следующая неделя может быть очень сложной, при этом не исключаются новые повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
«Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии. Проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать», — отметил Арахамия.
«Призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны», — написал Арахамия в своем Telegram-канале.