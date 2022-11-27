Киев, 27 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Давид Арахамия 27 ноября призвал население обеспечить запасы еды, а также зарядить телефоны на случай новых повреждений объектов энергетики.

Gov.ua Давид Арахамия

По его словам, следующая неделя может быть очень сложной, при этом не исключаются новые повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

«Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии. Проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать», — отметил Арахамия.

«Призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны», — написал Арахамия в своем Telegram-канале.