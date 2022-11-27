ВСУ обстреливают центр Донецка с применением РСЗО
Киевские боевики обстреливают центр Донецка с применением РСЗО
Донецк, 27 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Ворошиловский район в центре Донецка обстреливают киевские боевики, сообщает 27 ноября штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.
Александр Погожев ИА REGNUM
Донецк
«[Киевские] боевики применяют РСЗО и ствольную артиллерию по жилым кварталам центра Донецка», — говорится в сообщении.
Удар по Ворошиловскому и Киевскому районам ВСУ нанесли в 11:35. По городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.
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