Киев, , 12:38 — REGNUM Дефицит мощности в энергосистеме на территории б. УССР по состоянию на утро 27 ноября составляет 20%, сообщили в Укрэнерго.

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При этом ранее в отдельных регионах проводились экстренные отключения уже при 10-процентном дефиците. Утром 27 ноября они также начались в Киеве.

Накануне, утром 26 ноября, дефицит мощности в энергосистеме территорий бывш. УССР, по данным Киева, сократился до 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, киевское правительство испытывает проблемы из-за отсутствия оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы, так как использованные резервы не получается восстановить с помощью поставок из других стран.

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