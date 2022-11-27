Пекин, , 12:30 — REGNUM Соболезнования в связи со смертью министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея выразил глава МИД Китая Ван И. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 ноября на сайте белорусской дипмиссии в Пекине.

Ван И UN Geneva

«Потрясён прискорбным известием о кончине министра иностранных дел вашей страны господина Макея и выражаю в связи с этим свои глубокие соболезнования», — говорится в сообщении.

По словам главы МИД Китая, Макей активно поддерживал развитие китайско-белорусских отношений, внёс важный вклад в превращение их во всестороннее стратегическое партнёрство и энергично продвигал сотрудничество между двумя странами в различных областях.

Также отмечается, что МИД Китая готов продолжать укреплять сотрудничество с министерством иностранных дел Белоруссии, совместно реализовывать важные договорённости.

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