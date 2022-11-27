История вопроса

После начала специальной военной операции России в конце февраля 2022 года русофобская истерия в странах Запада вспыхнула с новой силой. Здания посольств и консульств подвергаются нападениям, живущие в западных странах граждане России - травле, высказывания местных жителей в поддержку России - цензуре. От известных российских артистов требуют публичного отречения от действий собственной страны, а российские спортивные команды исключаются из всё большего числа международных турниров.