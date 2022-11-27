Захарова спросила депутата из Латвии, есть ли американская нация
Захарова назвала депутата из Латвии «нацистским уродцем» после его слов о русских
Москва, 27 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на русофобские заявления депутата Сейма Латвии Александра Кирштейнса.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова
Он утверждает, что русская нация не существует, а язык возник как диалект мовы.
«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» — спросила Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, Кирштейнс заявил, что «нет такой русской нации».
«Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить [на мове]», — произнёс он.
Как сообщало ИА REGNUM, пользователи Twitter посоветовали депутату сейма Латвии Александру Кирштейнсу заняться самообразованием.