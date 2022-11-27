Der Spiegel: из-за экономии энергии сотрудники Бундестага вынуждены носить шарфы, свитера и пуховики

Берлин, , 12:37 — REGNUM Из-за экономии энергии в здании немецкого Бундестага температура воздуха не поднимается более 19 °С. Об этом сообщает Der Spiegel.

Без отопления Kuzpress.ru

Издание пишет, что это вынуждает депутатов надевать теплую одежду (они носят шарфы и свитера), помимо этого, несколько сотрудников учреждения жаловались на простуду, а депутат от партии зелёных Ренате Кюнаст призналась, что у себя в кабинете она надевает пуховик.

По информации издания температура в кабинете Кюнаст фиксируется на уровне 18,2 °С, но в других кабинетах температура воздуха может быть ещё ниже.

Администрация Бундестага, так же как и простые граждане Германии, вынуждена экономить энергию, отметили в Der Spiegel. Так, в связи с новым правилом, температура воздуха в кабинетах и залах заседаний не должна подниматься выше 19 °С, при этом в коридорах и фойе отопление должно быть отключено.