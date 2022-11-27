Кривой Рог, Украина, 27 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Железная дорога в Кривом Роге на территории б. УССР не будет работать длительное время. Об этом 27 ноября заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко в эфире телеканала «Рада».

Железная дорога

«Возможность передвижения железной дорогой сейчас не возможна. К сожалению, колеи работать не будут долгое время», — сказал Ситниченко.

Он добавил, что работа по восстановлению будет большой и долгой.

Ранее глава Криворожской военной администрации Валентин Резниченко заявлял, что в Кривом Роге повреждён объект транспортной инфраструктуры.