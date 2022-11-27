Манагуа , 27 ноября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. 27 ноября у берегов Никарагуа зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморский сеймологический центр.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 75 км к юго-западу от столицы Никарагуа города Манагуа. Очаг землетрясение залегал на глубине 61 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате землетрясения в провинции Западная Ява (Индонезия) увеличилось до 310 человек.

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