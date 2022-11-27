Львов, Бывш. УССР, , 12:30 — REGNUM Во Львовской области одновременно пользоваться электроэнергией и водой могут только 50% потребителей, заявил губернатор Максим Козицкий 27 ноября.

б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Перебоев с снабжением тепла нет. Без электроэнергии 718 населённых пунктов нашей области, 314 без питания частично», — отмечает Козицкий.

По его словам, на данный момент существует возможность подавать свет, воду и тепло в каждый дом Львовской области, однако в национальной энергосистеме бывшей УССР не хватает мощности для этого.

«Это следствие массированного ракетного удара, нанесенного 23 ноября», — пояснил губернатор.

Ранее «Укрэнерго» сообщило, что дефицит мощности в энергосистеме страны составляет 20%. 26 ноября этот показатель равнялся 25%.

Напомним, ранее при десяти процентах дефицита в отдельных регионах применялись экстренные отключения.