Il Messaggero: в Польше считают, что Россия вряд ли нападет на страну-члена НАТО

Варшава, , 12:29 — REGNUM Правительство Польши считает крайне маловероятной возможность того, что Россия предпримет попытку военной агрессии в отношении страны-члена НАТО, сообщил 27 ноября пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в интервью газете Il Messaggero.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что альянс не видит признаков того, что Россия планирует нападение на альянс и что инцидент на польской ферме, где упала ракета, был непреднамеренным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше заявили, что упавшую на ферме ракету, скорее всего, выпустили ПВО киевского режима. Президент США Джо Байден также заявил партнерам по G7 и НАТО, что падение ракеты в Польше является результатом работы киевской системы ПВО.

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