Донецк, 27 ноября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:53 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 ноября боевики ВСУ обстреляли Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка.

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