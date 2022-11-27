Токио, 27 ноября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Уровень общественного неодобрения правительства, организованного премьер-министром Японии Фумио Кисиды, составляет 51,6%. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

По информации СМИ, ссылающегося на данные социологического исследования, уровень недоверия впервые с момента вступления Кисиды в должность опустился ниже 50%. Уточняется, что опрос проводился с 26 по 27 ноября.

Согласно полученным результатам, действия нынешнего японского правительства одобряет только 33,1%, что на 4,5% ниже по сравнению с результатами опроса, проводившимся в конце октября.

Отметим, уровень доверия правительству в Японии ниже 30% считается критическим, так как он чаще всего становится причиной отставки кабинета министров и премьер-министра, что ведёт к выборам нового главы страны.

Кисида стал премьер-министром после того, как рейтинг правительства во главе с его предшественником Ёсихидэ Сугой опустился до 29%, что привело к его отставке.

Среди причин снижения рейтинга: рост цен, проведение похорон экс-премьер-министра Синдзо Абэ за счет государства, связь почти половины депутатов от правящей Либерально-демократической партии с религиозной организацией «Церковь объединения», а также скандалы вокруг ряда министров.