В Москве заработал специальный контакт-центр по выплатам мобилизованным

Москва, , 12:00 — REGNUM В Москве заработал контакт-центр по выплатам мобилизованным, сообщила 27 ноября пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

«Если ваш муж, сын, брат, близкий человек был мобилизован, и Вы знаете, что он не получил от Москвы положенные ему деньги — позвоните нам. Мы разберемся с каждой ситуацией индивидуально и приложим все усилия, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Контакт-центр работает ежедневно, с 9 утра до 9 часов вечера, по номеру: 8 (495) 539-36-94.

Как сообщало ИА REGNUM, минимальная сумма денежного довольствия, которую будут получать призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, составит 195 тысяч рублей.

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