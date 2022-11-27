Москва, 27 ноября 2022, 12:00 — REGNUM В Москве заработал контакт-центр по выплатам мобилизованным, сообщила 27 ноября пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты.
Контакт-центр работает ежедневно, с 9 утра до 9 часов вечера, по номеру: 8 (495) 539-36-94.
Как сообщало ИА REGNUM, минимальная сумма денежного довольствия, которую будут получать призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, составит 195 тысяч рублей.
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