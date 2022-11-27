Москва, , 12:00 — REGNUM Постановление для увеличения субвенций на здравоохранение ряду регионов утвердило правительство РФ. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба правительства.

Правительство РФ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

«В 2023–2025 годах будет увеличен объем субвенций на оказание гражданам обязательной медицинской помощи для субъектов с наиболее сложными климатическими и географическими условиями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление касается Магаданской области, Якутии, Камчатского края, Чукотского и Ненецкого автономных округов. В 2023 году эти регионы дополнительно получат 4,6 млрд руб., в 2024-м — 4,9 млрд руб., в 2025-м — 5,2 млрд руб.

Работа ведется в рамках поручения президента России Владимира Путина. Источником финансирования станут страховые взносы на обязательное медицинское страхование.

Кроме того, сообщается, что внесены изменения в методику распределения субвенций Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) бюджетам его территориальных фондов в части увеличения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг с 5,5 до 6,5.