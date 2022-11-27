Москва, 27 ноября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Руководство и коллектив МИД РФ скорбят в связи со смертью министра иностранных дел Белорусии Владимира Макея. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Ушёл из жизни выдающийся дипломат и государственный деятель, настоящий патриот, посвятивший жизнь служению своей родине и защите её интересов на международной арене», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макей был другом России, который внёс уникальный вклад в развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства, укрепление связей между народами России и Белорусии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил супруге Макея телеграмму с соболезнованиями.