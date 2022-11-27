Донецк, 27 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:35 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено 6 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли и ещё два получили ранения в результате обстрела киевскими боевиками территории ДНР за минувшие сутки.

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