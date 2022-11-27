Москва, 27 ноября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В 2023–2024 годах будет направлено свыше 887 млн рублей на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в Свердловской области. Об этом 27 ноября сообщили в правительстве России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Распоряжение о выделении субсидий из федерального бюджета подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Станция в поселке Черноисточинск начнет очищать воду с помощью современных фильтров и предварительного озонирования в 2024 году. Мощность объекта составит 100 куб. м в сутки. Ожидается, что станция позволит обеспечить качественной водой более 200 тыс. жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября мэр Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев отреагировал на жалобы горожан из-за некачественной воды.