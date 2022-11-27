В США признали, что Россия может за день уничтожить киевский режим
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Россия может уничтожить Киев за день без ядерного оружия
Вашингтон,
27 ноября 2022, 11:58 — REGNUM Россия могла бы за один день сравнять с землей подконтрольную Киеву территорию бывш. УССР, не применяя ядерное оружие, если бы руководство страны не проявило сдержанность. Об этом 27 ноября сообщил бывший сотрудник Белого дома в США Пол Крейг Робертс на своем сайте.
По его мнению, Россия не применяет такие шаги из-за исторической общности, ведь территория б. УССР была частью России на протяжении десятилетий, напомнил политик.
«Это своего рода межнациональный брак», — подчеркнул он, отметив, что руководство России не хочет нести ответственность за восстановление инфраструктуры этой территории.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории б. УССР в ответ на просьбу жителей Донбасса о помощи.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.