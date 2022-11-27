Вашингтон, 27 ноября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Россия могла бы за один день сравнять с землей подконтрольную Киеву территорию бывш. УССР, не применяя ядерное оружие, если бы руководство страны не проявило сдержанность. Об этом 27 ноября сообщил бывший сотрудник Белого дома в США Пол Крейг Робертс на своем сайте.

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По его мнению, Россия не применяет такие шаги из-за исторической общности, ведь территория б. УССР была частью России на протяжении десятилетий, напомнил политик.

«Это своего рода межнациональный брак», — подчеркнул он, отметив, что руководство России не хочет нести ответственность за восстановление инфраструктуры этой территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории б. УССР в ответ на просьбу жителей Донбасса о помощи.