Москва, 27 ноября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск, запланированный на 27 ноября, отложен в связи со смертью главы белорусского МИД Владимира Макея. Сообщение об этом опубликовано 27 ноября на официальном сайте МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Отмечается, что из-за безвременной кончины министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий российского и белорусского внешнеполитических ведомств, а также рабочего визита Лаврова в Минск, которые должны были состояться 27–28 ноября.

«О новых сроках визита и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно», — указали в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Белоруссии Макей скончался 26 ноября в возрасте 64 лет. В МИД России отметили, что Макей был истинным другом России, он внёс уникальный вклад во развитие широкого двустороннего сотрудничества и интеграционное строительство Союзного государства.

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