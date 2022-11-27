Каир, , 11:30 — REGNUM Товарная биржа Египта начнёт первые торги с предложений российской пшеницы. Об этом 27 ноября заявил помощник министра снабжения и внутренней торговли Египта, руководитель управления по поставкам товаров Ибрагим Ашмауи.

Египет

«Управление по поставкам товаров является продавцом, и оно начнёт торги с предложений российской пшеницы», — приводит слова Ашмауи телеканал Sada El Balad.

Он добавил, что появление товарной биржи в Египте станет отличным дополнением к торговой системе страны. По его словам, биржа должна обеспечить выход Египта на мировую сцену торговли сырьевыми товарами и способствовать привлечению иностранного капитала.

Предполагается, что на первом этапе работы управление по поставкам товаров будет предлагать на торги импортируемую пшеницу дважды в неделю.