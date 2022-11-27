Москва, 27 ноября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив Высшей школы экономики с 30-летием. Поздравление опубликовано 27 ноября на сайте правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Премьер-министр России отметил, что за минувшие десятилетия Высшая школа экономики превратилась в национальный исследовательский университет, который является одним из главных новаторских вузов России.

«Сегодня «Вышка» — это филиалы в разных регионах, современные лаборатории и научные центры. Здесь создана особая модель подготовки специалистов. Активно внедряются новые формы обучения по самым разным специальностям, осуществляется индивидуальный подход к каждому студенту», — говорится в поздравлении.

Мишустин пожелал сотрудникам вуза удачи и успехов.