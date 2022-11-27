В ДНР заявили об уничтожении более 40 боевиков ВСУ за сутки
В ДНР заявили об уничтожении более 40 киевских боевиков за сутки
Донецк,
27 ноября 2022, 11:30 — REGNUM Десятки киевских боевиков и несколько единиц техники ВСУ уничтожены на территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, сообщает 27 ноября Народная милиция ДНР в ежедневной сводке.
СВО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Российские войска и силы республики, говорится в заявлении, уничтожили два танка ВСУ Т-72М1, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, а также сбили в воздухе три беспилотника.
«Потери в живой силе противника составили более 40 человек», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР за сутки зафиксировали 24 обстрела со стороны ВСУ. Погибли два мирных жителя, ещё двое получили ранения.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.