Донецк, 27 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Десятки киевских боевиков и несколько единиц техники ВСУ уничтожены на территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, сообщает 27 ноября Народная милиция ДНР в ежедневной сводке.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Российские войска и силы республики, говорится в заявлении, уничтожили два танка ВСУ Т-72М1, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, а также сбили в воздухе три беспилотника.

«Потери в живой силе противника составили более 40 человек», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР за сутки зафиксировали 24 обстрела со стороны ВСУ. Погибли два мирных жителя, ещё двое получили ранения.

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