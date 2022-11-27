Брюссель, 27 ноября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка киевского режима дорого обходится жителям стран Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», — приводит слова Столтенберга немецкая газета Welt am Sonntag.

Между тем генсек сообщил о необходимости увеличить поставки Киеву. По его мнению, это поможет киевскому режиму «отстоять своё право на самооборону». При этом Столтенберг заметил, что позицию Киева «можно усилить за столом переговоров, если оказать ей военную поддержку».

«Лучший способ поддержать мир — поддержать Киев», — сказал он.

Напомним, что 21 ноября генеральный секретарь НАТО по ошибке призвал «не поддерживать» Киев.

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