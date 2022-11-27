Нижний Новгород, , 11:23 — REGNUM Около 5 тыс. человек в 56 населённых пунктах Нижегородской области находятся без света из-за прошедшего ледяного дождя. Об этом 27 ноября сообщили в областном правительстве.

«Речь идёт о трёх муниципальных округах: Павловском, Дальнеконстантиновском и Богородском», — сообщили в правительстве.

Отмечается, что за ночь электроэнергию восстановили в более чем 60 населённых пунктах.

Сейчас продолжается работа на четырёх линиях электропередачи, ведётся восстановление проводов, замена опор и расчистка от деревьев. В пострадавших населённых пунктах работает 65 подвижных источников электроснабжения для временного обеспечения электроэнергией.

Специалисты администраций и волонтёры проводят домовые обходы жителей. Осуществляется подвоз воды, людей обеспечивают предметами первой необходимости.