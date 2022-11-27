Киев, 27 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Киеве почти полностью восстановили электропитание, водо- и теплоснабжение, а также связь. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба киевской городской военной администрации в своем телеграм-канале.

(сс) CWitte Без света

Сейчас завершается ремонт системы электросетей, рассказали в администрации.

«По утрам большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и отключений», — говорится в сообщении.

При этом из-за нагрузки на электросеть возможны плановые отключения, пояснили в пресс-службе. Отмечается, что в Киеве возможны лишь локальные аварийные ситуации.

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