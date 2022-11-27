Донецк, 27 ноября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:45 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли и ещё два получили ранения в результате обстрела киевскими боевиками территории ДНР за минувшие сутки.

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