Французский политик призвал не помогать Зеленскому бесплатно
Французский политик Филиппо: у Зеленского пора требовать деньги за помощь
Париж,
27 ноября 2022, 11:19 — REGNUM Западные лидеры должны потребовать у лидера киевского режима В. Зеленского деньги в обмен на предоставленную Киеву военную и финансовую помощь. Об этом бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо написал в своём микроблоге в Twitter.
Зеленский
Иван Шилов © ИА REGNUM
По его словам, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должны были попросить Зеленского «репатриировать десятки миллионов», которые тот «прячет в налоговых гаванях». Политик при этом сослался на документы из «досье Пандоры».
Отсутствие подобной просьбы к Зеленскому, подчеркнул Филиппо, делает ситуацию «ещё более позорной».
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История вопроса
Пятая республика во Франции переживает свои не лучшие свои годы. Рейтинги президентов Саркози, Олланда, Макрона очень скоро после прихода к власти начинают бить антирекорды по уровню недоверия. За последние 20 лет страна по своему влиянию в ЕС окончательно ушла на вторые роли. При этом политика в отношении России вне зависимости от имени главы государства не меняется, оставаясь относительно нейтральной в рамках, очерченных не в Париже. Наиболее значительным инцидентом в двусторонних отношениях можно назвать отказ в продаже двух вертолётоносцев типа «Мистраль». По итогам той истории можно сказать, что ущерб самой Франции от отказа от сделки — финансовый, репутационный намного превысил возможные убытки России.