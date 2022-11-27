Французский политик призвал не помогать Зеленскому бесплатно
Французский политик Филиппо: у Зеленского пора требовать деньги за помощь
Париж, 27 ноября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Западные лидеры должны потребовать у лидера киевского режима В. Зеленского деньги в обмен на предоставленную Киеву военную и финансовую помощь. Об этом бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо написал в своём микроблоге в Twitter.
По его словам, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должны были попросить Зеленского «репатриировать десятки миллионов», которые тот «прячет в налоговых гаванях». Политик при этом сослался на документы из «досье Пандоры».
Отсутствие подобной просьбы к Зеленскому, подчеркнул Филиппо, делает ситуацию «ещё более позорной».
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