Луганск, , 11:01 — REGNUM Большие потери в живой силе и военной технике понесли киевские нацисты за сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР. Об этом 27 ноября сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

Он отметил, что уничтожено до 85 человек личного состава, три танка, шесть бронетранспортёров, две артиллерийские установки, один беспилотный летательный аппарат, 20 единиц специальной автомобильной техники.

Также он сообщил, что противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населённых пунктов ЛНР. Так, киевские нацисты обстреляли Сватово и Нижнюю Дуванку с применением артиллерии 155-мм, выпустив шесть снарядов.

В результате в Сватово ранения получила одна женщина, повреждено 16 жилых домов, семь хозяйственных построек, магазин, газопровод и линия электропередач. В Нижней Дуванке ранен мужчина, разрушен один жилой дом.

По словам Филипоненко, инженерно-саперные подразделения НМ ЛНР продолжают разминирование. 26 ноября они очистили от взрывоопасных предметов более восьми гектар территории в районах населённых пунктов Городище и Крейдяное Старобельского района.

Кроме того, НМ ЛНР совместно с волонтёрами осуществляет доставку гуманитарной помощи жителям республики.