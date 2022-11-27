Каракас, 27 ноября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Представительства в России, Мексике, Иране, на Кубе намерен открыть главный туроператор Венесуэлы компания «Венесолана де турисмо». Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Rufino Венесуэла

Данный вопрос рассматривался на международной туристической выставке «Фитвен-2022», которая проходила в штате Ансоатеги на западе страны.

Отмечается, что это будет способствовать продвижению Венесуэлы как открытого к развитию, инклюзивного, многообразного, а также спокойного туристического направления, развитию туризма как двигателя экономики страны.