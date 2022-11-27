Маск спрогнозировал рост числа ежемесячных пользователей Twitter до миллиарда за 12—18 месяцев

Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Американский бизнесмен Илон Маск спрогнозировал рост числа ежемесячных пользователей соцсети Twitter до миллиарда за 12—18 месяцев.

Twitter geralt

«Кажется, я вижу перспективу того, что через 12—18 месяцев число ежемесячных пользователей Twitter превысит миллиард», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, американская социальная сеть Twitter планирует со 2 декабря начать верифицировать аккаунты пользователей с помощью цветных «галочек».

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