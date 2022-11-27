Киев, 27 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Плановые отключения электроснабжения могут ввести в Киеве. Об этом 27 ноября заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире подконтрольного режиму телеканалу «Рада».

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

Кличко рассказал, что в настоящее время без света остаются 25% жителей города, тепло было возвращено в 95% домов. Для стабилизации ситуации в городе могут ввести плановые отключения, отметил мэр.

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