Владивосток, 27 ноября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Во Владивосток со спецоперации на территории б. УССР вернулись добровольцы первого приморского отряда «Тигр». Об этом 27 ноября сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Telegram-канале.

(сс) Администрация президента России Олег Кожемяко

«Первый батальон добровольческого отряда «Тигр» вернулся домой», — сообщил Кожемяко.

По его словам, добровольцы более трёх месяцев стояли плечом к плечу с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота.

«Не подвели. Гордимся», — добавил он.

Ранее добровольцам отряда «Тигр», отличившимся в ходе спецоперации, вручили краевые медали за боевые заслуги. Вместе с наградой боец получит единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей.