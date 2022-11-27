Кембридж, Великобритания, 27 ноября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Декан Тринити-колледжа в Кембридже Майкл Бэннер поддержал версию о трансгендерности Христа, возмутившую прихожан. Об этом сообщает 27 ноября Daily Mai.

Эль Греко. Святая Троица. 1577

Во время церковной проповеди 20 ноября младший научный сотрудник Джошуа Хит демонстрировал картины распятия эпохи Возрождения и Средневековья, в том числе картину «Пьета со Святой Троицей» Жана Малуэля. Рану на боку Христа он сравнил с вагиной и стал утверждать, тело Иисуса имеет и мужские, и женские половые признаки.

Прихожане назвали это ересью, некоторые ушли с проповеди «в слезах».

«Я с презрением отношусь к идее, что нас пригласят к созерцанию мученичества «транс-Христа», к этой новой ереси для нашего века», — заявил один из прихожан.

Декан Бэннер написал письмо в защиту проповеди Хита и поддержал его точку зрения. Он заявил, что мнение о «трансгендерном теле» Христа имеет право на существование.

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