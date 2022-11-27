Декан Тринити-колледжа в Кембридже назвал Христа трансгендером
Декан Тринити-колледжа в Кембридже заявил о трансгендерности Христа
Кембридж, Великобритания, 27 ноября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Декан Тринити-колледжа в Кембридже Майкл Бэннер поддержал версию о трансгендерности Христа, возмутившую прихожан. Об этом сообщает 27 ноября Daily Mai.
Во время церковной проповеди 20 ноября младший научный сотрудник Джошуа Хит демонстрировал картины распятия эпохи Возрождения и Средневековья, в том числе картину «Пьета со Святой Троицей» Жана Малуэля. Рану на боку Христа он сравнил с вагиной и стал утверждать, тело Иисуса имеет и мужские, и женские половые признаки.
Прихожане назвали это ересью, некоторые ушли с проповеди «в слезах».
«Я с презрением отношусь к идее, что нас пригласят к созерцанию мученичества «транс-Христа», к этой новой ереси для нашего века», — заявил один из прихожан.
Декан Бэннер написал письмо в защиту проповеди Хита и поддержал его точку зрения. Он заявил, что мнение о «трансгендерном теле» Христа имеет право на существование.
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