Москва, , 10:45 — REGNUM Группа российских военнослужащих вышла из окружения благодаря грамотным действиям командира отделения старшего сержанта Никиты Разнатовского. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

Во время неравного боя с превосходящими силами киевских боевиков группа российских разведчиков оказалась в окружении, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что Разнатовский решил деблокировать окруженных товарищей, вместе со своим личным составом он перешел в наступление. Несмотря на то, что боевики открыли массированный огонь из минометов и других видов оружия, отделение Разнатовского продолжило активное наступление. Это отвлекло основные силы противника от места прорыва разведчиков.

«Благодаря грамотным и выверенным действиям российских военнослужащих группа вышла из окружения. При этом отделение Никиты Разнатовского, выполнив боевую задачу, отошло на рубеж обороны без потерь среди личного состава», — говорится в сообщении.