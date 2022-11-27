Берлин, 27 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В 2023 году в Германии повысят цены на электроэнергию. Об этом 27 ноября сообщает журнал Der Spiegel.

Kate Ter Haar Электроэнергия

Журналисты рассказали, что с января следующего года в Кельне электроэнергия поражает в два раза, отметив, что из-за энергетического кризиса в ЕС всё большее количество поставщиков электроэнергии пытаются переложить рост оптовых цен на потребителей.

Ранее глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (ВВК) Ральф Тислер предупредил жителей страны о том, что предстоящей зимой в Германии возможны краткосрочные отключения электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, представители промышленности ФРГ обеспокоены возможными перебоями в электроснабжении в зимнее время года.

Читайте также: Промышленники ФРГ опасаются зимой перебоев в энергоснабжении