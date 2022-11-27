Эрдоган назвал сроки начала производства турецкого беспилотного истребителя
В Турции производство беспилотного истребителя будет запущено к концу 2023 года
Анкара,
27 ноября 2022, 10:30 — REGNUM В Турции производство беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma будет запущено к концу 2023 года, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Реджеп Эрдоган
Kremlin.ru
«Серийное производство отечественного беспилотного истребителя Kızılelma будет запущено ближе к концу 2023 года», — цитирует его агентство Anadolu.
Напомним, ранее сообщалось, что Bayraktar Kızılelma, оснащенный реактивным двигателем, сможет взлетать с судов с короткой взлетно-посадочной полосой.
История вопроса
ВПК — совокупность организаций и предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Специфика ВПК проявляется в монополии заказчика, особенных требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, ее высокой наукоёмкости и технологичности; в необходимости поддержания мобилизационных мощностей, запасов стратегического сырья и материалов; в сложностях выхода предприятий военно-промышленного комплекса на внешние рынки вооружений и так далее.
Рывок в развитии российского ВПК состоялся в 2011 году с развитием трех основных направлений: выполнение гособоронзаказа, (ГОЗ) модернизацию оборонной отрасли, создание необходимой законодательной базы.
Роль ВПК во внешнеэкономической политике государства весьма значительна. На долю оборонные предприятий приходится до трети экспорта машин и оборудования, предприятий.