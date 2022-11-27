Анкара, 27 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Турции производство беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma будет запущено к концу 2023 года, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган

«Серийное производство отечественного беспилотного истребителя Kızılelma будет запущено ближе к концу 2023 года», — цитирует его агентство Anadolu.

Напомним, ранее сообщалось, что Bayraktar Kızılelma, оснащенный реактивным двигателем, сможет взлетать с судов с короткой взлетно-посадочной полосой.