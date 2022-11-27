Берлин, , 10:29 — REGNUM Читатели немецкого издания Welt возмутились словами канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил, что Германия намерена остановить закупки нефти в России с января 2023 года. Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олаф Шольц Valsts kanceleja

Читатели усомнились в умственных способностях канцлера, они уверены, что нефтяное эмбарго навредит не России, а Германии.

«Выдержит ли наш народ очередной скачок цен?» — задал такой вопрос один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что Шольц не плохо вжился в роль американской марионетки. Читатель добавил, что уже пора остановиться.

Пользователи также просят канцлера пояснить, как жителям Германии оплачивать счета. Они считают, что Шольц своими действиями наносит огромный ущерб собственной стране и сравнивают его решение с государственной изменой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что постоянные представители стран — членов Евросоюза одобрили шестой пакет санкций против России, включающий частичное нефтяное эмбарго.