В Кривом Роге разрушен объект транспортной инфраструктуры
Глава Кривого Рога сообщил о разрушении объекта транспортной инфраструктуры
Кривой Рог, Бывш. УССР,
27 ноября 2022, 10:31 — REGNUM Объект транспортной инфраструктуры в городе Кривой Рог Днепропетровской области разрушен в результате ракетного удара. Об этом глава городской администрации Александр Вилкул сообщил 27 ноября в своём телеграм-канале.
Кривой Рог
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«Попадание в объект транспортной инфраструктуры. Разрушения значительны. Последствия выясняются», — написал Вилкул.
Он уточнил, что в городе зафиксировали два ракетных удара.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вилкул подтвердил ракетную атаку на город и призвал жителей оставаться в укрытиях.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.